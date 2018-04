Projecte per impulsar el turisme gastronòmic

El Govern i el sector volen potenciar l’oferta de receptes culinàries típiques del país com a reclam per als visitants

La neu, la natura, les compres i també la gastronomia. El Govern i el sector turístic volen impulsar l’oferta de plats tradicionals del país als turistes que visiten el Principat i per atreure també gurmets. L’objectiu és proposar un nou vessant per també ampliar el ventall d’aspectes a oferir i per això s’ha encarregat a especialistes un estudi d’identificació i valoració per determinar quins plats típics hi ha al país i quins es podien oferir als visitants.

En la presentació de les primeres conclusions de l’anàlisi Identificació i revaloració del patrimoni gastronòmic viu d’Andorra, que es va fer ahir al Centre