Controls conjunts dels duaners francesos i andorrans al Pas per evitar el contraban

Actualitzada 06/04/2018 a les 16:40

Redacció Pas de la Casa

Els duaners francesos i els andorrans han començat a fer controls de manera conjunta per evitar el contraban de tabac al punt fronterer de Porta. Els agents dels dos països treballen plegats a les dues bandes de la duana per vigilar la sortida de tabac i aquest migdia mentre es presentava a la premsa la feina de cooperació s'han interceptat diversos vehicles que marxaven del Principat amb més cartrons del que la llei permet.

El director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha destacat que es reforçaran les inspeccions a comerços i operadors de tabac de tot el país, també del Pas, per detectar possibles moviments il·legals. El director regional de duanes de Tolosa, Jean-Michel Pillon ha remarcat que l'any passat va créixer la quantitat de tabac intervingut d'11 a 13 tones en les duanes de Puigcerdà i del Pas de la Casa i ha assegurat que es reforçaran els controls a la duana perquè la lluita contra el contraban "és una prioritat i hi haurà tolerància zero".

Pillon ha alertat del risc que representa el contraban a les carreteres franceses pels desplaçaments a alta velocitat dels contrabandistes per evitar els controls i també del problema que pot comportar com a font de finançament "de grups criminals" que s'enriqueixen així.

