Ocupació del 91% per Setmana Santa

Actualitzada 05/04/2018 a les 16:50

Redacció Andorra la Vella

Els hotels d'arreu del país han tancat la Setmana Santa amb un balanç d'ocupació molt positiu. L'ocupació mitjana ha estat del 91,24% a tot el Principat. Escaldes-Engordany ha fregat el ple amb una ocupació del 98,88%, seguit de Sant Julià de Lòria i la Massana que s'han situat al voltant del 93%. Segons Unió Hotelera, el factor més determinant han estat les vendes de les reserves que s'han confirmat a última hora. Les expectatives eren bones, ja que es preveia un 85% de l'ocupació mitjana i s'ha vist augmentat fins a més del 91%.

Els millors dies han estat el 30 i 31, on s'ha fregat el ple a gairebé totes les parròquies i també hi ha hagut una evolució final dels darrers dies a les parròquies centrals com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià. En comparació als mateixos dies de l'any passat, en termes d'ocupació hi ha hagut una millora del 18% aproximadament, tot i que és difícil fer una comparació a causa de la diferència entre les dates de setmana santa d'un any respecte a l'altre.