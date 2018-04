El Govern atorga 906 ajuts per pagar l'habitatge de lloguer

Es destinaran 1,63 milions d’euros per sufragar les subvencions

El Govern ha resolt favorablement 906 de les 1.143 sol·licituds per beneficiar-se d’un ajut al pagament del lloguer. Es destinaran 1,63 milions per sufragar les subvencions de la convocatòria del 2018, una partida un 14,3% superior a l’anterior. Malgrat que el nombre de sol·licituds era molt similar al de la convocatòria del 2017, s’han acabat resolent de manera positiva més que llavors. En concret, enguany s’han donat com a vàlides un 79,23% davant del 68,02% de la convocatòria del 2017. La raó és la modificació dels requisits, va explicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.

Espot va remarcar