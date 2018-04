DA es reunirà amb els comitès parroquials per elaborar el programa electoral

Actualitzada 05/04/2018 a les 06:46

Redacció Andorra la Vella

L’executiva de Demòcrates per Andorra (DA) va aprovar ahir en reunió executiva el calendari inicial per a la ronda de visites als diferents comitès parroquials. Arrencaran aquest abril amb l’objectiu de recollir aportacions del territori i plantejar les línies mestres del programa electoral. Obriran les trobades els comitès d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria els dies 9 i 16 d’abril, respectivament.

Tot i això encara es manté el misteri al voltant de qui serà el candidat a cap de Govern. Un dels noms que hi ha sobre la taula és el del ministre de Finances, Jordi Cinca. Precisament, DA va fer una valoració positiva de la sentència amb relació al procés judicial obert contra Jordi Samar­ra, a qui la primera instància condemna per un delicte d’intromissió il·legítima en l’honor de Cinca. Un altre punt de la reunió va ser l’exposició de mesures per tal de millorar els pisos de lloguer.