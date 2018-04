Els beneficis dels bancs baixen pels tipus d'interès negatius i l'adaptació a la nova normativa

Andorran Banking celebra superar els 46.000 miliions d'euros de recursos gestionats

Les cinc entitats bancàries del país tanquen l'any 2017 amb un benefici net de 131 milions d'euros, davant dels 155 milions de l'any anterior. Les causes són "els tipus d'interès negatius i els costos creixents" que suposen adaptar-se a la normativa internacional, segons ha explicat aquest matí Esther Puigcercós, directora d'Andorran Banking.

Puigcercós ha destacat que la banca andorrana fa 10 anys que aconsegueix incrementar els recursos gestionats. El darrer any ho ha fet en un l’1,5%, superant el llindar dels 46.000 milions d’euros, fins als 46.201 milions. Fet que "constata la solidesa de la plaça i que els nostres clients confien amb en la nostra professionalitat", segona ha remarcat la directora d'Andorran Banking. Han crescut els recursos com fons d’inversió, pensions, accions, etc; que passen de 34.598 a 36.501 milions. En canvi, els dipòsits de clients es redueixen en 1.215 milions, fins als 9.700 milions d’euros, segons les dades fetes públiques avui.



Banca internacional i homologada

Les diferents entitats andorranes estan presents en 14 països de 4 continents com a resultat de l'estratègia internacional que van iniciar fa 15 anys. Al voltant del 50% dels seus recursos gestionats són fora del Principat.

Sobre les perspectives de futur de la banca d’Andorra, la directora d’Andorran Banking ha volgut remarcar la feina feta en matèria reguladora i d’homologació internacional: “2017 ha estat un any clau per al sector, ja que hem tancat una etapa d’adaptació als estàndards internacionals”.