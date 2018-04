Les obres per perforar el túnel de Tres Ponts duraran fins a final de juny

Els treballs per perforar els 1,3 quilòmetres de galeria del túnel de Tres Ponts, a la C-14 entre Organyà i la carretera d’accés a Montant de Tost, han començat. Una màquina picava ahir la muntanya i treballava perforant la boca nord mentre els operaris donaven pas alternatiu als vehicles que circulaven per la via afectada per les obres. La incidència en el trànsit va ser mínima i els operaris el van estar regulant tot el dia perquè van tallar un dels dos car­rils com a mesura preventiva per si cauen rocs de la muntanya.

Les obres continuaran durant els pròxims dies