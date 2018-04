El Govern obre la porta a debatre si és necessari o no modificar el sistema actual d’incentius fiscals per a les empreses

El Govern obre la porta a debatre si cal o no modificar el sistema actual de deduccions fiscals per a les empreses. En la presentació de la liquidació dels comptes de l’any passat, que es va tancar amb un superàvit de caixa de 9 milions d’euros, el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, va explicar que s’ha de considerar “si té sentit” mantenir el sistema actual d’incentius fiscals, una part dels quals es van aplicar per promoure la contractació de treballadors de llarga durada durant la crisi econòmica. El titular de Finances va apuntar la possibilitat de