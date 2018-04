El bon temps, la neu i les reserves d’última hora milloren els pronòstics de Setmana Santa

Els hotels i les estacions d’esquí van tancar ahir la Setmana Santa amb un balanç d’ocupació positiu. En espera de dades definitives per part de la patronal “les sensacions són bones” i els hotelers estan convençuts que, fins i tot, se superarà el 85 per cent d’ocupació que pronosticaven. Els motius que afavoreixen la millora són el bon temps, el bon estat de la neu i les reserves d’última hora. “En principi estem pendents de veure com han anat les reserves d’última hora”, va destacar al Diari el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, que hi va