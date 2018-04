El director de la de Tolosa equipara el tràfic de tabac al d’armes i drogues

“És necessari que el consumidor surti de la idea del turisme fiscal dominical a Andorra per entendre que el tabac de contraban és una mercaderia prohibida com les armes i la droga perquè alimenta la criminalitat.” Són paraules del director regional de duanes de Tolosa, Jean-Michel Pillon, en la presentació, divendres passat, del balanç de les actuacions realitzades l’any passat pel departament que encapçala, en una compareixença en la qual va advertir que hi haurà tolerància zero amb el contraban de tabac procedent d’Andorra. Pillon va insistir en la idea que el tràfic il·legal de tabac alimenta la criminalitat i