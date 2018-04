L’any passat es van registrar 3.721 casos en l’àmbit laboral, una xifra superior a la del 2016 (3.600) i a la del 2015 (3.432)

El nombre d’accidents laborals va tornar a créixer el 2017 per tercer any consecutiu. L’any passat es van registrar 3.721 incidències per les 3.600 del 2016. La dada, si es compara amb la del 2015, quan hi va haver 3.432 eventualitats, ha augmentat un 8,4%.

La xifra de l’any passat, però, segueix sent inferior a la dels anys d’abans de la crisi. El 2006, per exemple, hi va haver 5.395 accidents i el 2007, 4.980. El 2009, en plena desacceleració, es van registrar 4.403 incidents i, a més, aquell any cinc treballadors van perdre la vida en esfondrar-se una estructura durant