Actualitzada 02/04/2018 a les 06:44

La frontera hispanoandorrana va registrar ahir al matí cues de fins a nou quilòmetres per entrar al Principat i de dos per abandonar-lo. A la tarda, la sortida de vehicles va ocasionar retencions de 3,5 quilòmetres més tant a la frontera del riu Runer com a la francoandorrana.