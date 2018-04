Diumenge de mones

La tradició de regalar una mona als fillols continua. Segons els pastissers, les creacions més venudes són de xocolata i representen dibuixos animats.

Diumenge de Pasqua, també conegut per la tradició cristiana com el dia en què Jesús va ressuscitar, encara que els més menuts recorden aquest dia com el de la mona o l’ou de xocolata. Una tradició mil·lenària, ja que l’ou és la icona adoptada pel cristianisme per commemorar la resurrecció de Jesús i la paraula mona prové de l’àrab munna i era un tribut que es pagava antigament amb coques i ous. Els padrins i les padrines d’arreu del Principat, Catalunya i la Comunitat Valenciana van celebrar ahir diumenge de Pasqua, i sigui amb finalitats atees o religioses, els darrers