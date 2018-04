El Saxfest omple els carrers de música amb el concurs Walking Street Music

Els carrers es van omplir de música al llarg del dia d’ahir gràcies al concurs Walking Street Music, que va cloure la sisena edició del festival Saxfest. Sidral Brass Band, Super Panela i Zebrass Marching Band van posar banda sonora pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Egordany, al so de clàssics com ara la Marxa fúnebre de la Guerra de les Galàxies. Curiosos i espectadors van seguir el recorregut que feien les bandes mentre tocaven i caminaven per l’avinguda Meritxell i l’avinguda Carlemany en la primera fase del concurs. El certamen va començar a les 12.30 hores a la plaça