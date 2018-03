Una trentena de manifestants convocats pel CDR de l’Alt Urgell van interrompre dijous la circulació a la Seu entre les set i les nou del matí

El tall de carretera de dijous a l’altura de la Seu d’Urgell no va provocar afectacions importants per accedir o sortir del Principat. Una trentena de manifestants convocats pel Comitè en Defensa de la República (CDR) de l’Alt Urgell van interrompre la circulació a l’N-260 en els dos sentits de la marxa, de les set a les nou del matí, per protestar contra la detenció del president cessat de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont a Alemanya, i per l’empresonament dels exconsellers i de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La manifestació es va produir en un punt diferent respecte dels últims