Queixa contra el cap dels monitors argentins

L’Associació de monitors d’esquí considera que l’homòloga argentina ha fet “una ingerència a la professió del país”

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) presentarà una queixa internacional contra el president de l’Associació Argentina d’Instructors d’Esquí, Martín Bacer, pel que considera “una ingerència a la professió del país”. La formalització d’aquesta demanda “es farà de manera reglamentària davant l’ISIA”, l’Associació Internacional d’Instructors d’Esquí, segons va anunciar ahir el president de l’AAME, Carles Iriarte, poc abans d’iniciar l’assemblea general ordinària.

Des de l’associació estan molestos amb “les manifestacions que [Bacer] va fer directament als mitjans públics” quan encara no s’ha tancat un nou conveni laboral per als monitors d’esquí, un tema que segons l’AAME no és de la seva potestat.