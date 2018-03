La branca general ha tingut uns ingressos de 118,5 milions i unes despeses de 149,3 milions i la de jubilació suma 48,4 milions al fons de vellesa

La CASS tanca amb un dèficit de 31,2 milions el 2017 Els números de la Seguretat Social se situen per sota del negatiu que s'havia previst Fernando Galindo

Actualitzada 28/03/2018 a les 11:16

Redacció Andorra la Vella

La CASS va sumar un dèficit de 31,2 milions d'euros l'any passat per la diferència entre els 118,5 milions ingressats a la branca general i els 149,3 milions abonats en prestacions sanitàries, segons ha informat la parapública en un comunicat després de l'aprovació ahir dels estats financers i la liquidació de comptes del 2017. Els números negatius s'han reduït respecte a la previsió inicial gràcies als esforços de gestió en el control de la despesa.

Els ingressos de la branca general registren un augment del 11,3% de les cotitzacions d'assalariats i comptes propis fins als 110,3 milions. La millora es produeix pel creixement del nombre d'assegurats per empreses, que arribava a 42.509 persones el desembre passat, un 3,3% més que al tancament del 2016, i també puja la xifra de cotitzants per compte propi, amb un alça del 6,5% per a un total de 6.236 autònoms afiliats a la CASS. Les despeses generades per prestacions es van situar l'any passat en 91,1 milions, amb un increment del 4%, a les que s'han de sumar les corresponents a baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfanesa que s'enfilen a 58,2 milions, un 2,3% més que el 2016.

En el cas de la branca de jubilació el balanç de l'any passat revela que el fons de vellesa va acumular 48,4 milions més, ja que es van ingressar 136 milions per les cotitzacions i la transferència de Govern per les pensions no contributives i les despeses generades van ser 87,6 milions i es van abonar 87,6 milions en concepte de prestacions, 82,9 milions dels quals corresponents a pensions contributives. El nombre de pensionistes al tancament de l'any era de 12.200 persones, dels quals 10.575 són jubilats, hi ha 7 capitals de jubilació i 2.979 pensions de viduïtat.

