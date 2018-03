Esteve no descarta un pacte amb Ciutadans Compromesos

El conseller de la Massana reconeix que “haurien de llimar diferències”

El conseller de DA a la Massana, Albert Esteve, no descarta que la formació taronja acabi pactant amb el partit que lidera l’actual cònsol major, David Baró, com s’ha especulat recentment. Per Esteve, “nosaltres podríem seure a una taula i estudiar qualsevol possibilitat, encara que tampoc he sentit res a nivell oficial, ni evidentment ens han convocat enlloc”, va reconèixer. Sobre les possibilitats que podria abastar aquesta entesa entre les dues formacions, Esteve, ni tan sols tindria clar que fos una “integració”, sinó que “podria tractar-se d’una reunificació, ja que no fa tant formàvem tots part de la mateixa llista”.