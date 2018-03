Condemnat a dos anys de presó el raper belga acusat d'abusar sexualment d'una noia

El jove va penetrar una noia mentre dormia a un sofà en un hotel del Pas de la Casa el febrer del 2017

Actualitzada 28/03/2018 a les 16:55

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha imposat una pena de cinc anys, dos dels quals ferms i la resta de presó condicional qualificada a l'expulsió del Principat per un període de 15 anys a un jove membre del grup belga de rap ZwartWerk per abusar d'una noia el febrer del 2017 al Pas de la Casa. El jove haurà d'indemnitzar amb 9.000 euros a la víctima que va desmentir la versió donada pel condemnat de que les relacions sexuals havien estat consentides.

La noia, de la mateixa nacionalitat, havia anat a l'hotel on s'allotjava la banda convidada, amb més noies, pels músics després d'assistir al concert que havien ofert al Pas. La jove va explicar al judici que havia mantingut relacions amb un dels integrants del grup i després es va quedar adormida d'esquenes al sofà de la sala de jocs i que havia despertat amb la sensació "que algú m'estava traient el penis de la vagina". Aleshores va veure l'acusat darrere d'ella amb els pantalons abaixats i com aquest s'amagava darrere d'una columna. El jove va admetre que havia penetrat la noia primer amb els dits i després amb el penis però que va entendre que ella consentia, ja que va afirmar que estava desperta.

Les càmeres de la sala on va succeir els fets mostraven com el jove estava amb els pantalons abaixats i com s'amagava darrere de la columna, com ella va explicar. Els integrants de la banda van declarar a la vista davant el tribunal que són un grup d'èxit i que en altres ocasions quan una noia tenia relacions amb un d'ells acceptava després mantenir-les amb altres integrants de la banda.