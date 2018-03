Les empreses constructores disposen de dotze setmanes per presentar les seves ofertes

El consell d’administració d’Andorra Telecom va aprovar ahir la licitació de la tercera fase del projecte de construcció de l’edifici The Cloud, situat a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. Des de l’operadora telefònica van informar en un comunicat que es tracta d’un concurs nacional “restringit a les empreses constructores del país, sigui amb empreses individuals o que concor­rin com a unió temporal d’empreses”. La tercera fase de The Cloud es correspon a la construcció de l’estructura, dels fonaments i de les instal·lacions tècniques de l’edifici. Igualment, van assenyalar que en aquesta etapa s’hi inclou la construcció de la plaça pública