Neix un grup de crítics amb la manera actual de fer política

La plataforma aplega expolítics i actors representatius de la societat civil

Un grup de persones dels sectors polític i econòmic han creat una plataforma de crítics amb la manera actual de fer política. L’agrupació, que es presentarà pròximament al públic, aplega personalitats que han tingut responsabilitats polítiques i també actors representatius de diversos àmbits de la societat civil i de totes les parròquies. L’ex-cònsol major d’Ordino, Josep Duró, membre integrant del col·lectiu, va explicar que es defineixen com “un grup d’opinió” que pensa que “la política del Govern actual no és adequada”.

Duró va remarcar que “estem molt preocupats” per la situació econòmica i per l’acostament a Europa. “No veiem clares certes