El SAAS va deixar de cobrar, sense cap explicació, els drets del programa de triatge que s’utilitza a d’altres centres

El registre espanyol de propietat intel·lectual recull des del 2009 el Sistema estructurat de triatge: Bases conceptuals del programa d’ajuda al triatge. Figura com a titular dels drets d’explotació el cap de servei d’urgències del SAAS, el doctor Josep Gómez Jiménez, que havia desenvolupat l’aplicació. Segons consta a la informació comercial de la societat espanyola Treelogic Telemática y Lógica Racional para la Empresa Europea, SL, contractada pel SAAS en exercicis anteriors per a la comercialització i manteniment del programari, aquest continua utilitzant-se en diferents centres assistencials i continua sent ofertat i comercialitzat, però sense que el SAAS n’hagi per- cebut