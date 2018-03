Els sindicats públics demanen la destitució de la ministra Descarrega

La plataforma retreu la ministra que no es torni a reunir amb els representants sindicals, després de les dues jornades de vaga

Els sindicats de funcionaris demanen la destitució de la ministra Descarrega La ministra Eva Descarrega en una reunió al setembre amb els representants dels sindicats de funcionaris Fernando Galindo

Actualitzada 26/03/2018 a les 12:10

Redacció Andorra la Vella

La Plataforma Sindical de l'Administració demana la destitució de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, en una carta dirigida al cap de Govern, Toni Martí, que han entrat aquest matí a Tràmits. El sindicat de funcionaris retreu a la ministra que no es torni a reunir amb aquests, després de les dues jornades de vaga.

Els sindicats titllen la ministra de "tenir poca cultura democràtica enfront a l'exercici d'un dret constitucional com és el dret a vaga". Els representants de la plataforma han acusat Descarrega de "negar tota possibilitat de diàleg en declarar no voler tornar a seure amb els sindicats".

La plataforma sindical ha resumit la posició de la ministra com "una suspensió de la diplomàcia i de les seves obligacions com a ministra de Funció Pública" i com un "menyspreu envers els drets laborals, socials i sindicals" dels funcionaris.