Actualitzada 25/03/2018 a les 06:51

La frontera del riu Runer va registrar ahir densitat de circulació que venia de la carretera N-145 per entrar al país. El servei de Mobilitat va informar que la lentitud va començar cap a les set de la tarda i es va allargar durant més d’una hora. Pel que fa a la situació de les carreteres per la neu, ahir només van fer falta cadenes per circular pel Port d’Envalira i també a la frontera del Baladrà.