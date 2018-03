La volta al món en 300 dies

Un matrimoni andorrà i els dos fills adolescents estan complint el somni de fer la volta al món. Després de visitar més de dotze països els darrers set mesos, destaquen que han après a valorar el que tenen i que un pot decidir el que vol fer en aquesta vida.

En Raúl Paz i la Isabel Martínez són un matrimoni andorrà que va decidir fer un gir a la seva rutina, i juntament amb els seus dos fills, la María, de 19 anys, i el Víctor, de 15, van començar a fer realitat el somni d’anar tots quatre a fer la volta al món. Tal com explica en Raúl, la idea va sorgir fa cinc anys enmig d’un viatge, però calia encaixar totes les peces, “en concret hi havia els estudis del Víctor, que havia d’acabar la segona ensenyança obligatòria, els nostres llocs de feina, així com el fet que