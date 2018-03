La Seu d'Urgell es converteix en la capital del Playmobil durant tota la Setmana Santa

La Seu d’Urgell serà fins al 31 de març la capital del Playmobil amb la primera edició de la fira de col·leccionisme d’aquesta joguina. Un certamen al qual es preveu que acudeixin milers de persones i que està situat en dos escenaris del centre històric, la sala Sant Domènec i el centre cívic El Passeig. Allà hi ha instal·lats set diorames Playmobil de gran format, entre ells un de dedicat al setge de Castellciutat del 1713, Medievalis, o Walking Dead. També hi ha un parc infantil a l’aire lliure format per inflables i llits elàstics decorats de Playmobil. L’ajuntament de