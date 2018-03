Acció Feminista serà associació i s'organitza en comissions de treball

L’entitat ha constituït vuit grups per abordar àrees com la feina, la salut o l’educació

Acció Feminista es constituirà finalment com a associació, així ho va confirmar al Diari una de les integrants del grup, Antònia Escoda. El grup va néixer a finals de febrer i va organitzar la primera concentració el 8 de març, amb motiu del Dia de la dona.

Segons va explicar Escoda, totes les integrants del col·lectiu es van reunir de manera assembleària el 15 de març passat per decidir, entre d’altres qüestions, quina forma adquirir com a grup, “encara no hem resolt com escollirem els càrrecs, perquè ens sembla una tendència molt piramidal”. L’activista, però, va assegurar que ja s’han escollit