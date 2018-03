En David Aguilar és un exemple de lluita. Aquest jove andorrà ha acaparat les portades de mitjans d’arreu del món gràcies a una pròtesi per al seu braç dret que va fer-se ell amb peces de Lego. El giny li ha valgut ofertes de les millors universitats catalanes.

La notícia sortia a les portades dels mitjans del Principat el desembre passat: un jove andorrà, David Aguilar, s’havia construït una pròtesi per al seu avantbraç dret, una pròtesi amb peces de Lego. Des d’aleshores, mitjans d’arreu del món s’han fet ressò de la història d’en David: cadenes de televisió, diaris digitals, emissores de ràdio i rotatives de premsa han donat a conèixer la història del jove que es va construir una pròtesi amb peces de Lego. Gairebé quatre mesos més tard, ens tornem a trobar amb en David per saber com ha canviat la seva vida des d’aquell moment.