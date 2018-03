L'ocupació hotelera disminueix fins al 70%

El sector apunta el temporal i el fet que enguany s’hagi avançat Setmana Santa com a possibles causes de la davallada

Les previsions hoteleres per aquest cap de setmana no són les millors. Segons la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), la mitjana d’ocupació del 23 al 28 de març és del 70% arreu del país, unes dades baixes tenint en compte que per a molts, aquest cap de setmana comença la Setmana Santa. La mitjana d’aquests dies és del 85% a Encamp i Canillo, però baixa a Ordino i la Massana, on és del 70% i encara cau més a les parròquies baixes, a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià la previsió és que s’arribi al 65% d’ocupació. El president de