El titular d’Economia decidirà si continua després de Setmana Santa davant la falta de suport del cap de Govern

Les desavinences entre Toni Martí i Gilbert Saboya no han fet més que accentuar-se des que va començar la legislatura, el 2015. Polítiques i personals. La situació podria haver arribat al límit després dels últims esdeveniments i el titular de la cartera d’Economia, Competitivitat i Innovació es planteja deixar l’executiu. La decisió de continuar al Govern, segons ha pogut saber el Diari, la prendrà en breu, passat Setmana Santa. En el cas de produir-se, Saboya deixaria la primera línia política quan no fa vuit mesos que va abandonar el ministeri d’Exteriors per fer-se càrrec d’una altra cartera i amb unes

#2 Laura

(21/03/18 08:27)



#1 Ex-DA

(21/03/18 08:24)