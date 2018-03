Nova guia per informar dels al·lèrgens als consumidors

El document vol facilitar l’aplicació de la nova normativa als establiments

El departament de Salut ha editat una guia d’al·lèrgens per a aliments no envasats. El document pretén facilitar el compliment del Reglament relatiu a la informació alimentària lliurada als consumidors, aprovada el gener del 2017, i que tots els establiments han de tenir en funcionament l’1 de gener del 2019. La iniciativa, presentada pel secretari d’Estat de Salut, Joan Antoni León, i el tècnic de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals, es dirigeix sobretot als establiments de comerç al detall d’alimentació i del sector de la restauració.

Tal com va explicar Casals, l’objectiu de la guia és “divulgar de