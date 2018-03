La policia inicia una campanya de control d'alcohol i drogues

La iniciativa començarà dissabte 24 de març i s’allargarà fins al 7 d’abril

La policia ha iniciat una campa-nya per lluitar contra la conducció sota els efectes de les drogues i l’alcohol. S’iniciarà el pròxim dissabte 24 de març, coincidint amb l’inici de les vacances de Setmana Santa, i finalitzarà el dissabte 7 d’abril. Tal com van apuntar les forces de l’ordre a través d’un comunicat, l’objectiu de la iniciativa és reduir la sinistralitat a les carreteres i sensibilitzar els conductors del risc que comporta conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues a través dels controls preventius que es duran a terme.

La policia recorda que les sancions administratives són, per a