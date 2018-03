L’ex-president gal declara davant de la policia pels fons rebuts de Líbia per a la seva campanya electoral

L’ex-president francès i Copríncep, Nicolas Sarkozy, va ser detingut ahir de manera preventiva per presumpte finançament il·legal de la seva campanya electoral del 2007, any en què va arribar a l’Elisi. Sarkozy, que va amenaçar de deixar de ser Copríncep si el Principat no sortia de la llista negra de paradisos fiscals, va haver de declarar davant de la policia sobre els presumptes diners rebuts per part del govern libi de Moammar al-Gaddafi.

Sarkozy va ser convocat per la policia judicial de Nanterre, als afores de París, per donar explicacions sobre el cas, que està obert des de l’any 2013. L’excopríncep