Setanta-vuit russos van votar a les eleccions presidencials de diumenge

Actualitzada 20/03/2018 a les 06:52

La comitiva diplomàtica que es va desplaçar al Principat per constituir la primera mesa electoral per a unes eleccions russes va comunicar que van ser 78 els russos que van votar diumenge i va titllar de “satisfactòria” la jornada. La segona secretària de l’ambaixada de Rússia a Madrid, Nadia Dementieva, va destacar que el nombre de votants “suposaria aproximadament un 70% del cens actiu”, ja que dels 516 russos que es calcula que resideixen al país tan sols la meitat tindrien dret a vot. Dementieva va valorar positivament el transcurs de les eleccions: “Estem contents amb el resultat.” I hi va afegir que era “impossible” pronosticar res pel fet que era una novetat.