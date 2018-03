La major part correspon a l’AREB (19,6 milions) que va ser qui va abonar la factura de la destria dels clients a PwC

El Tribunal de Corts ha desestimat el recurs d’incident de nul·litat que van presentar la majoria de les defenses del cas BPA contra la presència en la vista de Govern (com a acusació particular) i dels socis minoritaris que van perdre les accions de BPA i els clients que tenien accions preferents (com a actors civils). El rebuig de Corts a la pretensió de les defenses ha estat especialment dur perquè els condemna a pagar els honoraris dels advocats que hagi generat aquest procés a Govern, socis petits i preferentistes.

Govern va especificar que no només era un clar perjudicat a