Els tres socis del projecte preveuen fer una inversió de 150 milions d’euros en el complex i crear 118 llocs de feina

El grup francès Tranchant s’ha sumat a l’oferta de Cirsa, amb seu social a Terrassa, i de l’andorrana George Kapital per a la licitació del casino. Segons van informar ahir ambdós grups, els francesos tenen disset casinos repartits entre França i Suïssa i divuit restaurants, un fet que els inversors consideren que “aporta un profund coneixement del client francès”. D’aquesta manera, l’oferta de George Kapital, dirigida per l’andorrà Christian Pérez, comptaria tant amb participació francesa com espanyola. D’altra banda, tal com recull la licitació, la societat posarà a la venda un 10% de les accions per subscripció popular. El grup