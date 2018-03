La mare subrogada viu als Estats Units i el material biològic per als embrions provenia d’un ciutadà andorrà, el pare, i d’una donant anònima d’òvul

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia ha reconegut la paternitat d’un ciutadà andorrà i ha atorgat els drets civils al seu fill, gestat mitjançant un ventre de lloguer. El nen va néixer l’any passat a Nevada i la mare subrogada va renunciar als seus drets com a progenitora davant del tribunal del districte judicial d’aquest estat nord-americà setmanes abans de donar a llum. A l’aute del tribunal del comptat de Douglas, que reconeix que la mare portadora del nadó no ostenta cap dret parental sobre l’infant, es fa constar que el material biològic per als embrions provenia del