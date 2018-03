Una cinquantena de joves van participar en el procés de selecció per formar part de la primera lliga de videojocs d’Andorra. La competició tindrà 64 jugadors i una durada de tres mesos.

A punt per jugar Dos jugadors enmig d'una partida del videojoc 'FIFA 2018', ahir. WHAT YOU PLAY

Actualitzada 18/03/2018 a les 07:01

Clara Julià Andorra la Vella

a primera Lliga de videojocs andorrana (LVA) està a punt de convertir-se en una realitat. A la planta baixa d’Illa Carlemany es va presenciar ahir el draft dels jugadors que competiran els pròxims tres mesos per aconseguir el primer títol de campió andorrà de videojocs. L’empresa WhatYouPlay va ser l’encarregada d’organitzar l’esdeveniment, que va comptar amb una cinquantena de participants, menys dels que s’esperaven, ja que a la preinscripció n’hi havia 120.

Els jugadors, de totes les edats, van competir en els jocs Clash Royale i FIFA 2018. Com si fos un menjador improvisat enmig del centre comercial, no era estrany veure gent aturada contemplant com els joves, gairebé tots nois, movien els dits amb rapidesa per pressionar les tecles dels comandaments. Els dos guanyadors del torneig no van obtenir cap avantatge de cara a la lliga però es van endur dues targetes de regal. Segons l’empresa organitzadora, als trenta-dos seleccionats, setze per a cadascun dels jocs de la lliga, s’hi sumaran els guanyadors del draft en línia que es realitzarà properament per completar la participació de la competició, per tal d’arribar al total de trenta-dos participants per joc.

La LVA tindrà una durada de tres mesos i es faran tres partides per jornada de manera online, encara que també hi haurà actes presencials. Segons l’empresa organitzadora, la LVA estarà supervisada per un equip d’organitzadors i àrbitres. Els 16 millors jugadors de la lliga regular arribaran a la final, on s’enfrontaran en partides directes per intentar aconseguir el primer títol de LVA. Des de l’organització van destacar que “la lliga servirà per fomentar els e-sports, professionalitzar el sector i crear competicions”, i van valorar la jornada com a “molt positiva”. En Sebastià, de l’organització, va dir que “tot i que ha fallat gent hem pogut veure molt talent”.