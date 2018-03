Dos sotsoficials de bombers fan un viatge solidari a Colòmbia

Van impartir classes de formació i hi van portar material tècnic

Dos sotsoficials del cos de bombers van viatjar a Colòmbia entre el 26 de febrer i el 5 de març per portar material tècnic i formar grups de bombers voluntaris de la zona d’Antioquía, a Colòmbia. L’expedició es va realitzar de manera conjunta amb el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca dins el projecte solidari Bombers per Colòmbia. Segons Pere Latorre, un dels dos sotsoficials d’Andorra que van participar en l’expedició, el col·lectiu del Principat ha col·laborat amb l’aportació de vuit palets de material. “Es tracta d’equips operatius que havien quedat desfasats per renovació de material”,