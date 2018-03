Marxa dels funcionaris en vaga des d'Escaldes a la Batllia

Els treballadors públics es concentren a la plaça Coprínceps i anuncien que presentaran una demanda judicial per vulneració de drets

Redacció Andorra la Vella

Els funcionaris han començat la segona jornada de vaga amb una concentració a la plaça Coprínceps i un recorregut per l'avinguda Carlemany. Els treballadors públics que protesten per la reforma de la llei de Funció Pública es dirigiran per l'avinguda Meritxell fins al comú de la capital i després a la Batllia, ja que han anunciat que interposaran una demanda per vulneració de drets. La xifra de concentrats en aquest segon dia de mobilitzacions és similar a la d'ahir.

La protesta dels empleats públics també s'està fent notar a la duana del riu Runer on els agents aturen als vehicles puntualment i demanen als conductors si tenen alguna cosa a declarar. La vaga de zel està provocant cues d'entrada al Principat.

