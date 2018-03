La fiscalia recorre contra la sentència de Corts i vol que la pena de presó sigui de 4 anys

Jaume Cabot, condemnat a un any de presó condicional per l’afer dels correus electrònics andor­ra.ad, va assegurar ahir al final de la vista celebrada a la sala penal del Tribunal Superior que tornaria a portar a l’Agència de Protecció de Dades (APDA) l’arxiu amb els mots clau i les contrasenyes de 15.995 e-mails com va fer fa poc més de 12 anys. Ho va dir després d’assegurar que és innocent tant del delicte d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment, pel qual va ser condemnat a un any de presó condicional pel Tribunal de

#1 Toni

(16/03/18 07:17)