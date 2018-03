Desacord per la ubicació de la rotonda del Punt de Trobada

Els empleats creuen que la construcció se situarà “massa lluny” de l’entrada

Els treballadors del centre comercial E.Leclerc Punt de Trobada consideren que la rotonda que s’ha compromès a construir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, “estarà massa lluny”. La portaveu dels assalariats de l’empresa, Marta Llamas, va confirmar que es van reunir la setmana passada amb l’executiu per parlar de les reivindicacions dels empleats. “Ens van comunicar la construcció de la rotonda, però per a nosaltres el problema és el mateix”, va assegurar Llamas. Segons la portaveu, la futura rotonda, que segons el ministre es construirà a 30 metres de la superfície, no compleix les demandes del col·lectiu. “Nosaltres tan sols