Darmanin deixa clar que l'objectiu és la lluita contra el contraban i no la fiscalitat del tabac

El ministre d'Acció francès i el cap de Govern, Toni Martí, han fet pública la voluntat d'ambdos països de treballar "per a un comerç responsable".

Toni Martí i Gérald Darmanin El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Acció francès, Gérald Darmanin, durant la roda de premsa d'avui

Actualitzada 16/03/2018 a les 20:26

El ministre d'Acció francès, Gérald Darmanin, ha tractat diferents aspectes sobre la cooperació bilateral en la lluita contra el contraban. Juntament amb el ministre de Finances, Jordi Cinca, han firmat una carta d'intencions que s'emmarca en la cooperació entre ambdos països en matèria policial i duanera per a reforçar aquesta lluita amb patrulles mixtes i un major intercanvi d'informació. L'acord de cooperació es va signar l'any 2014 però que entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril d'aquest any.

Posteriorment, el ministre francès s'ha reunit amb el cap de Govern, Toni Martí, on han declarat aquesta voluntat de treballar sobre "un comerç responsable" del tabac per part d'ambdos països. A la roda de premsa, Darmanin també ha aclarit que França respecta la sobirania d'Andorra pèe que fa a la fiscalitat del tabac i ha destacat "els esforços" que el Principat ha posat en els darrers anys i que han acabat multiplicant per deu les confiscacions de tabac des del 2012.

