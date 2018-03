Els sindicats consideren "un èxit absolut" la vaga de funcionaris

Els empleats públics s'han concentrat davant de Govern, han entrat a les dependències de Tràmits i han reclamat la dimissió del Govern

Actualitzada 15/03/2018 a les 14:21

Redacció Andorra la Vella

El portaveu de la plataforma de sindicats públics, Gabriel Ubach, ha qualificat com "un èxit absolut" la vaga que estan fent avui els funcionaris per protestar contra la reforma de la llei de Funció Pública. Ubach ha fet aquestes declaracions després de la concentració que els vaguistes han fet davant de Govern i ha demanat la dimissió de l'executiu, a més de criticar Jordi Cinca i recordar el seu passat socialdemòcrata.

El sindicalista ha assegurat que el Govern aprova ara aquesta reforma i després vindran retallades que afectaran al sector privat i ha recalcat que les reclamacions que plantegen a l'executiu són assumibles.

Desenes d'empleats públics, més que en la protesta a la duana, s'han concentrat davant de l'edifici de Govern, el que ha provocat el tall de la circulació a Prat de la Creu. Els funcionaris han entrat al servei de Tràmits com si anessin a fer alguna gestió i han ocupat tota la part del servei al públic durant uns minuts. Posteriorment s'han dirigit a la plaça del Consell per llegir un manifest i els crits s'han intensificat a la sortida del cap de Govern i els ministres de la sessió parlamentària i han demanat la dimissió de l'executiu.

Abans la protesta s'havia fet a la duana del riu Runer on hi ha hagut talls puntuals al trànsit.