El 29% dels funcionaris de l'administració fan vaga

Govern ha informat que 591 treballadors públics han secundat l'aturada laboral, dels quals un 79% pertanyen al cos d'educació

Crits dels funcionaris al Govern Els funcionaris en vaga han rebut amb crits de dimissió al cap de Govern, als ministres i a alguns consellers generals a la sortida del parlament Fernando Galindo Fernando Galindo

Actualitzada 15/03/2018 a les 18:42

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha explicat aquesta tarda que un 29% dels treballadors públics de l'administració han seguit la vaga convocada contra la reforma de la llei de Funció Pública. El ministre Eric Jover ha informat que els funcionaris que no han anat a treballar han sigut 591, dels quals el 79% pertany al cos d'educació i ha especificat que en el global del sector educatiu, poc més de la meitat del personal, un 52% ha fet vaga.

El cap de Govern ha assegurat en declaracions després de la sessió del Consell General que "respecta la vaga" i ha rebutjat que els serveis mínims fixats hagin estat abusius com han afirmat els sindicats. Toni Martí ha manifestat que són els sindicats els que "no han complert" perquè van entrar la convocatòria de vaga dimarts passat i no complien amb el termini d'avisar amb 48 hores d'antelació, com havien acceptat en les trobades amb l'executiu.

La jornada de vaga ha viscut un últim episodi aquesta tarda quan els funcionaris s'han concentrat una altra vegada davant de Govern i han recorregut el carrer Prat de la Creu fins a la Rotonda i després han continuat la marxa per l'avinguda Meritxell fins al Consell General, on han tornat a escridassar alguns consellers.

