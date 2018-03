Andorra s'incorpora al Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació de la Unesco

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, es va reunir ahir a París amb la directora general de l'organisme internacional, Audrey Azoulay

Actualitzada 14/03/2018 a les 11:50

Andorra la Vella Redacció / Agències

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha dipositat l'instrument d'acceptació del Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l'àmbit de l'ensenyament de la UNESCO a la directora general, Audrey Azoulay. Els objectius d'aquest Conveni es focalitzen en la lluita contra la discriminació i en l'adopció de mesures per a promoure la igualtat.

Eric Jover, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, i del director del departament de Sistemes Educatius i dels serveis escolars, Marc Jover, es van reunir ahir amb Azoulay a París. Durant la trobada, també van aprofitar per tractar qüestions com la convivència a Andorra dels tres sistemes educatius públics gratuïts i de lliure elecció i els valors d’inclusió social.