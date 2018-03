La Batllia demana al Brasil l'extradició de l'ex-president de la federació de futbol

Mingorance insta que enviïn a Ricardo Teixeira per la investigació lligada a Bessolí i Rosell per l'afer dels partits amistosos

Actualitzada 13/03/2018 a les 14:15

Ricard Poy Andorra la Vella

La batlle Canòlic Mingorance ha demanat a les autoritats judicial brasileres l’extradició de l’ex-president de la federació de futbol brasilera, Ricardo Teixeira. L’antic dirigent és investigat a Andorra en la causa oberta per presumpte blanqueig de diners relacionats amb partits amistosos de la selecció brasilera de futbol i altres afers. Aquesta causa, en el vessant espanyol, és la que ha motivat la detenció i l’empresonament del’ex-conseller de finances lauredià Joan Bessolí i de l’ex-president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Tots dos es troben ingressats des de maig de l’any passat a la presó de Soto del Real.

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va enviar l’ex-president del Barça i el gestor andorrà a la presó pels presumptes delictes de blanqueig de capitals i organització criminal. La jutge considera que entre 2007 i 2011 van rentar 14.973.328 euros procedents de comissions il·lícites obtingudes de la venda dels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció de futbol brasilera. En la cúspide d’aquesta presumpta trama es trobava, segons les investigacions, Ricardo Teixeira que llavors era el president de la Confederació brasilera de futbol. Se sospita que Teixeira hauria cobrat a canvi de concedir a les societats de Rosell els drets pels partits amistosos de la ‘canarinha’.

L’extradició de Teixeira es demana per ser interrogat sobre aquesta trama ja que suposadament hauria venut els drets de la selecció de futbol del seu país a una mercantil àrab amb seu a Illes Caiman. Així van obtenir els drets dels partits amistosos disputats per la selecció brasilera, a canvi que la compradora, dirigida pel bilionari saudita Saleh Kamel, pagués uns fons de què es van apropiar Rosell i Teixeira, en perjudici de la Confederació de fútbol. La resolució xifra en 6.580.000 euros el rebut per Rosell i en 8.393.328 el de Teixeira, el que suposa un total de 14.973.328 euros. Tot això, segons la investigació feta per la justícia espanyola, a través d'un entramat de societats i comptes principalment Andorra .