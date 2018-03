Govern fixa els serveis mínims per a les dues jornades de vaga

Es garanteix el funcionament dels serveis d'atenció a la ciutadania i l'obertura de tots els centres escolars

Actualitzada 13/03/2018 a les 20:23

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha fixat els serveis mínims per a les dues jornades de vaga que han convocat els sindicats de l'Administració Pública. A través de la publicació del Decret extraordinari al BOPA, s'han determinat la llista dels serveis que es prestaran durant el 15 i el 16 de març que garanteixen el funcionament dels serveis d'atenció a la ciutadania i l'obertura de tots els centres escolars.

Pel que fa al departament de Tributs, hi haurà només tres agents a la duana de Sant Julià de Lòria, altres dos a la duana de Portà, un a l'àrea de recaptació, dos a gestió tributària i un efectiu tant a correus espanyols com a correus francesos. Segons el Decret, "es delega al director general departament la possibilitat d'establir un procediment declaratiu d'emergència per garantir la seguretat de les instal·lacions i la llibertat de circular pel territori nacional i d'entrar i sortir del país".

Al Cos de bombers hi haurà un total de 18 efectius a tot el país, entre el parc central, el Pas de la Casa, la Massana i Canillo.

Pel que fa al Departament d'Institucions Penitenciàries, al voltant de vint persones treballaran durant el torn de dia i sis ho faran a la nit.

El Cos de Banders comptarà amb cinc efectius i un cap d'unitat.

Per últim, al Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior es garantirà una presència mínima d'una persona de l'equip directiu, un docent per cada tres grups de classe pel nivell de maternal i un altre per cada quatre grups de classe pels altres nivells. Hi haurà una col·laboradora educativa per cada dos grups de classe i dos adults a l’hora de menjador per maternal. A la formació andorrana només caldrà que treballin el 33% de les col·laboradores educatives i a FP hi haurà un directiu i un efectiu per cada quatre grups de classe.