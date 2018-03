Govern aprova el projecte de llei del fons andorrà de garantia de dipòsits i inversions

L'executiu nomena Mercè Pascual coordinadora del departament d'Afers Socials

Actualitzada 13/03/2018 a les 18:36

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres va aprovar en la reunió d'ahir el projecte de llei reguladora del fons andorrà de garantia de dipòsits i del sistema andorrà de garantia d'inversions, per complir amb la transposició de normativa contemplada en l'Acord Monetari, segons ha informat el Govern en un comunicat. I s'indica que aquest projecte homologa la normativa amb la Unió Europea pel que fa a protecció dels titulars dels dipòsits i d'inversions a les entitats bancàries i a les entitats financeres d'inversió.

El projecte de llei s'entrarà a tràmit en els pròxims dies i estableix que les entitats hna d'aportar anualment les contribucions que es determinin perquè el fons disposi "d'uns recursos financers equivalents al 0,8% dels dipòsits garantits abans del 30 de juny del 2024", segons fixa la directiva europea. Govern també informa que així el fons "manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat".

Es preveu que després les entitats bancàries continuïn fent aportacions anuals al Fons andorrà de garantia de dipòsits amb càrrec al seu comptede resultats durant 8 anys. Una obligació que es precisa va més enllà del que determina la directiva europea, i que permetrà disposar d'un volum addicional de recursos financers d'un altre 0,8% dels dipòsits garantits, de manera que "al final d'aquest període el fons disposarà de l'1,6% de dipòsits garantits".

A la reunió de l'executiu també es va aprovar el nomenament de Mercè Pascual com a coordinador del departament d'Afers Socials. El Govern destaca que Pascual acredita "una gran experiència en l'àmbit dels afers socials" i els darrers cinc anys ha estat al capdavant de l'àrea de promoció de l'autonomia personal del mateix departament.