El cas de blanqueig enfonsa les accions de Partouche

Actualitzada 13/03/2018 a les 06:54

Redacció Andorra la Vella

Les detencions de directius de Partouche presumptament vinculats a una trama de blanqueig de diners relacionats amb partides de pòquer als casinos del grup va provocar la caiguda d’un 15% en el valor de les accions de la companyia. Els títols de Partouche van haver de ser suspesos en el mercat de valors per la caiguda en picat des del moment en què s’havien obert els mercats. Partouche va fer saber ahir que es personarà com a actor civil per a la possible demanda de danys i perjudicis contra les persones detingudes en l’operació contra el blanqueig.

Es desconeix com podria afectar l’impacte sobre Partouche en el projecte de casino que el grup ha presentat a Andorra de la mà dels germans Cierco i que aspira a obtenir la llicència en el concurs convocat per Govern i on hi ha vuit candidatures més. El projecte s’anomena Casino Oci dels Pirineus i va ser recentment presentat davant de l’opinió pública.

En l’operació del cap de setmana passat es van detenir sis persones, entre les quals diferents directius de casinos del grup Partouche. Els detinguts són sospitosos d’haver organitzat partides de pòquer en les quals els imports reals estaven molt per sobre dels que es declaraven. Es calcula que podia arribar a apostar-se fins a 20 vegades més del que constava. Aquesta pràctica, segons sospita la policia, hauria estat emprada per reduir els costos fiscals per a Partouche. Les acusacions són de blanqueig de capitals provinents de l’evasió fiscal que s’haurien comès al casino 3.14 que té el grup Partouche a Canes.